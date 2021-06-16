Регулятор збільшив максимальні граничні ціни на ринку електроенергії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), збільшила максимальні граничні ціни на ринку електроенергії «на добу наперед» (РДН) і внутрішньодобовому ринку (ВДР).

Про це повідомляється на сайті Регулятора.

Для годин мінімальної добової навантаження в енергосистемі (з 00:00 до 07:00 і з 23:00 до 00:00) максимальна гранична ціна становитиме 1 243,71 грн/МВт-год, для годин максимального навантаження (c 7:00 до 23:00) – 2 655,99 грн/МВт-год.

«Ми йдемо шляхом лібералізації, щоб ринок отримував правильні цінові сигнали», – сказав на засіданні НКРЕКП її голова Валерій Тарасюк.

Згідно з відповідною постановою комісії, гранична максимальна ціна електроенергії буде визначатися як похідна максимального значення з середніх оптових ринкових цін е/е в години мінімального або максимального навантаження за останні три календарні місяці до дати початку роботи РДН і ВДР (березень-травень 2019) і фактичних місячних значень індексу цін виробників промислової продукції в межах України за липень 2019-травень 2021 року.

Згідно з обґрунтуванням комісії до прийнятого рішення, «з метою забезпечення беззбиткової діяльності учасників ринку, зокрема виробників е/е, в тому числі з метою проведення ремонтної кампанії та забезпечення запасів вугілля в необхідних для проходження ОЗП 2021/2022 рр. обсягах, виникає необхідність здійснити перегляд рівня цінових обмежень на РДН і ВДР в торговій зоні «ОЕС України» в бік збільшення».

«Термінал» писав, проблеми з ціноутворенням на електроенергію створюють потенційну загрозу для синхронізації енергосистеми України з європейськими системами ENTSO-E.

