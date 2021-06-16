Укртранснафта вперше здійснила транспортування алжирської нафти

АТ «Укртранснафта» в червні вперше здійснила транспортування алжирської нафти сорту Saharan Blend.
Про це повідомила пресслужба компанії.
«Після перевірки якісних показників сировини, компанія почала її приймання в нафтотранспортну систему для подальшого транспортування на потужності Кременчуцького НПЗ. Алжирська нафта транспортуватиметься нафтопроводом «Одеса-Кременчук»», – йдеться в повідомленні.
Крім перекачування нафти з українських родовищ, «Укртранснафта» має досвід транспортування шести сортів імпортної нафти: Urals, Azeri Light, Bakken (з липня-2019), El Sharara (з листопада-2019), WTI (з червня-2020) і Saharan Blend .
«Укртранснафта», 100% акцій якої знаходяться в управлінні НАК «Нафтогаз України», є оператором нафтотранспортної системи країни.
«Термінал» писав, Укртранснафта у квітні зменшила транспортування нафти.