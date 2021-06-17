2021-06-17: Нафта Brent коливається в ціні, пропонують по $74 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у четвер зранку під час торгів змінилися в ціні до 74,16 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:32, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,31%.

При цьому ціна липневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 71,95 долара за барель, втративши 0,28%.

Ціни на нафту впали в четвер, оскільки долар США зміцнився після того, як Федеральна резервна система США повідомила, що може підвищити процентні ставки швидше, ніж очікувалося, але втрати були обмежені значним падінням запасів нафти в США, пише Reuters.