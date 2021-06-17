Через монополію Газпрому ціна газу в Європі досягла 5-річного максимуму – Макогон

Обновлено: Июнь 17, 2021. Тэги: , , ,

Через монополію Газпрому ціна газу в Європі досягла 5-річного максимуму – Макогон

Через зловживання російським «Газпромом» панівною позицією ціна на газ на європейських майданчиках досягла п’ятирічного максимуму – майже 29 євро за МВт-год.

Про це повідомив голова Оператора ГТС України Сергій Макогон.

«Це зловживання «Газпромом» панівною позицією на ринку газу ЄС і на це повинна звернути  увагу Європейська Комісія», – зазначив Макогон.

За словами голови ОГТСУ, можливий ринковий спосіб знизити ціну – це збільшити пропозицію.

«Оскільки «Газпром» володіє монопольним правом на експорт з РФ, тому тільки «Газпром» теоретично має можливість збільшити поставки з боку РФ. Зараз Україна постійно пропонує ринку 62 млн куб. м на добу додаткових потужностей, але «Газпром» не поспішає їх використовувати. І це цілком зрозуміло – навіщо докладати зусиль для зменшення ціни, за якою ти продаєш газ?» – підкреслив він.

За словами Макогона, ЄС потрібно працювати не над збільшенням маршрутів поставки від одного постачальника, а над збільшенням джерел газу.

«У тому числі це і надання можливості іншим російським і середньоазійським постачальникам газу транспортувати газ до ЄС через ГТС РФ і України. Очевидно добудова «Північного Потоку-2» не вирішить проблему, тому що питання не в недостатності транзитних потужностей, а питання в монополії конкретного постачальника над такими потужностями, яка дає йому можливість диктувати свої правила гри й нав’язувати свою цінову політику», – зазначив керівник української ГТС.

Іншим кроком, за його словами, могло б стати створення стратегічного запасу газу ЄС, в тому числі в українських сховищах газу, що є найбільшими в Європі.

«Стратегічний запас нафти як в США, так і в країнах ЄС вже довів свою ефективність в боротьбі зі значними коливаннями на ціну на нафту. До речі, свого часу розглядалася ідея створення консорціуму з управляння не тільки ГТС, а й ПСГ», – нагадав Макогон.

На думку глави ОГТСУ, роль газу буде збільшуватися в наступні роки у зв’язку з «зеленим» переходом.

«Тому вже зараз потрібно думати про енергетичну безпеку в секторі газу», – зазначив він.

«Термінал» писав, «Оператор ГТС України» завершує ремонт магістрального газопроводу, що з’єднує Польщу та Україну і тривав 10 років.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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