Через монополію Газпрому ціна газу в Європі досягла 5-річного максимуму – Макогон

Через зловживання російським «Газпромом» панівною позицією ціна на газ на європейських майданчиках досягла п’ятирічного максимуму – майже 29 євро за МВт-год.

Про це повідомив голова Оператора ГТС України Сергій Макогон.

«Це зловживання «Газпромом» панівною позицією на ринку газу ЄС і на це повинна звернути увагу Європейська Комісія», – зазначив Макогон.

За словами голови ОГТСУ, можливий ринковий спосіб знизити ціну – це збільшити пропозицію.

«Оскільки «Газпром» володіє монопольним правом на експорт з РФ, тому тільки «Газпром» теоретично має можливість збільшити поставки з боку РФ. Зараз Україна постійно пропонує ринку 62 млн куб. м на добу додаткових потужностей, але «Газпром» не поспішає їх використовувати. І це цілком зрозуміло – навіщо докладати зусиль для зменшення ціни, за якою ти продаєш газ?» – підкреслив він.

За словами Макогона, ЄС потрібно працювати не над збільшенням маршрутів поставки від одного постачальника, а над збільшенням джерел газу.

«У тому числі це і надання можливості іншим російським і середньоазійським постачальникам газу транспортувати газ до ЄС через ГТС РФ і України. Очевидно добудова «Північного Потоку-2» не вирішить проблему, тому що питання не в недостатності транзитних потужностей, а питання в монополії конкретного постачальника над такими потужностями, яка дає йому можливість диктувати свої правила гри й нав’язувати свою цінову політику», – зазначив керівник української ГТС.

Іншим кроком, за його словами, могло б стати створення стратегічного запасу газу ЄС, в тому числі в українських сховищах газу, що є найбільшими в Європі.

«Стратегічний запас нафти як в США, так і в країнах ЄС вже довів свою ефективність в боротьбі зі значними коливаннями на ціну на нафту. До речі, свого часу розглядалася ідея створення консорціуму з управляння не тільки ГТС, а й ПСГ», – нагадав Макогон.

На думку глави ОГТСУ, роль газу буде збільшуватися в наступні роки у зв’язку з «зеленим» переходом.

«Тому вже зараз потрібно думати про енергетичну безпеку в секторі газу», – зазначив він.

«Термінал» писав, «Оператор ГТС України» завершує ремонт магістрального газопроводу, що з’єднує Польщу та Україну і тривав 10 років.

