ГарПок вводить систему прогнозування ВДЕ-генерації

ДП «Гарантований покупець» за підтримки USAID ввів нову систему прогнозування виробництва електроенергії з ВДЕ від компанії Enercast, для отримання більш точних прогнозів генерації.

Про це повідомила пресслужба ДП.

«Результати, які ми зараз отримуємо, удосконалюються щодня. Це дозволяє краще управляти нашим портфелем і звести небаланси до мінімуму. В майбутньому система буде розширена і вдосконалена, і ми очікуємо, що це дозволить нам отримувати максимально точні прогнози на ринку», – прокоментував директор ДП Костянтин Петриковець.

Відзначається, що проєкт нової системи прогнозування реалізовано завдяки допомозі агентства США з міжнародного розвитку (USAID) через Проєкт енергетичної безпеки (ТЕБ).

Провайдером ПО і послуг з прогнозування виробництва енергії з ВДЕ стала німецька компанія – Enercast, яка працює у 20 країнах і надає прогнози генерації об’єктів більш ніж 180 ГВт встановленої потужності.

Завдяки новій системі «Гарантований покупець» буде отримувати більш точні прогнози виробництва сонячної та вітрової генерації.

«Спеціальні алгоритми вже сьогодні опрацьовують великі масиви даних з урахуванням прогнозів погоди з різних джерел, географічного розташування генеруючих установок, історичних даних. Надалі система прогнозування підприємства буде вдосконалюватися», – додали в пресцентрі компанії.

Читайте в «Терміналі», у 2021 році Міненерго планує розв’язати проблему погашення боргів перед ВДЕ через зміни умов роботи на ринку.

