ГарПок вводить систему прогнозування ВДЕ-генерації

Обновлено: Июнь 17, 2021. Тэги: , ,

ГарПок вводить систему прогнозування ВДЕ-генерації

ДП «Гарантований покупець» за підтримки USAID ввів нову систему прогнозування виробництва електроенергії з ВДЕ від компанії Enercast, для отримання більш точних прогнозів генерації.

Про це  повідомила пресслужба ДП.

«Результати, які ми зараз отримуємо, удосконалюються щодня. Це дозволяє краще управляти нашим портфелем і звести небаланси до мінімуму. В майбутньому система буде розширена і вдосконалена, і ми очікуємо, що це дозволить нам отримувати максимально точні прогнози на ринку», – прокоментував директор ДП Костянтин Петриковець.

Відзначається, що проєкт нової системи прогнозування реалізовано завдяки допомозі агентства США з міжнародного розвитку (USAID) через Проєкт енергетичної безпеки (ТЕБ).

Провайдером ПО і послуг з прогнозування виробництва енергії з ВДЕ стала німецька компанія – Enercast, яка працює у 20 країнах і надає прогнози генерації об’єктів більш ніж 180 ГВт встановленої потужності.

Завдяки новій системі «Гарантований покупець» буде отримувати більш точні прогнози виробництва сонячної та вітрової генерації.

«Спеціальні алгоритми вже сьогодні опрацьовують великі масиви даних з урахуванням прогнозів погоди з різних джерел, географічного розташування генеруючих установок, історичних даних. Надалі система прогнозування підприємства буде вдосконалюватися», – додали в пресцентрі компанії.

Читайте в «Терміналі», у 2021 році Міненерго планує розв’язати проблему погашення боргів перед ВДЕ через зміни умов роботи на ринку.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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