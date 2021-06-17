Імпорт нафти в Україну з початку року впав на 30%

Обновлено: Июнь 17, 2021. Тэги: ,

Імпорт нафти в Україну з початку року впав на 30%

Україна в січні-травні 2021 року скоротила імпорт нафти і нафтової сировини на 29,8% (на 186,28 тисячі тонн) в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року – до 438,87 тисячі тонн.

Про це йдеться в даних Державної митної служби, пише Економічна правда.

За п’ять місяців імпортовано сировини на 174,49 млн, що на 22,7% менше, ніж в січні-травні 2020 року (225,69 млн доларів).

Україна імпортувала сировину з двох країн – Азербайджану (на 174,24 млн доларів) і Лівії (на 0,25 млн доларів).

Крім того, Україна за звітний період експортувала 89,96 тис тонн нафти в Румунію на 27,13 млн доларів. Цей обсяг експортував міжнародний трейдер Trafigura.

Ресурс був придбаний в «Укртранснафти», яка своєю чергою придбала його навесні 2020 року на спаді цін для подальшого перепродажу.

У січні-травні 2020 року Україна не здійснювала експорт нафти.

Раніше «Термінал» писав, Україна в січні-лютому 2021 року збільшила імпорт нафти і нафтової сировини (за кодом ТНЗЕД 2709) в 1,9 рази (на 104,529 тис.тонн) порівняно з аналогічним періодом 2020 року – до 217,873 тис. тонн.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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