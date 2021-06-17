Імпорт нафти в Україну з початку року впав на 30%

Україна в січні-травні 2021 року скоротила імпорт нафти і нафтової сировини на 29,8% (на 186,28 тисячі тонн) в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року – до 438,87 тисячі тонн.

Про це йдеться в даних Державної митної служби, пише Економічна правда.

За п’ять місяців імпортовано сировини на 174,49 млн, що на 22,7% менше, ніж в січні-травні 2020 року (225,69 млн доларів).

Україна імпортувала сировину з двох країн – Азербайджану (на 174,24 млн доларів) і Лівії (на 0,25 млн доларів).

Крім того, Україна за звітний період експортувала 89,96 тис тонн нафти в Румунію на 27,13 млн доларів. Цей обсяг експортував міжнародний трейдер Trafigura.

Ресурс був придбаний в «Укртранснафти», яка своєю чергою придбала його навесні 2020 року на спаді цін для подальшого перепродажу.

У січні-травні 2020 року Україна не здійснювала експорт нафти.

Раніше «Термінал» писав, Україна в січні-лютому 2021 року збільшила імпорт нафти і нафтової сировини (за кодом ТНЗЕД 2709) в 1,9 рази (на 104,529 тис.тонн) порівняно з аналогічним періодом 2020 року – до 217,873 тис. тонн.

