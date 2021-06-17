Шмигаль оскаржує в суді припис про скасування контракту з головою Нафтогазу

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль просить Окружний адміністративний суд Києва скасувати припис, винесений йому Національним агентством з питань запобігання корупції, від 14 червня 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба суду.

«Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль позивається до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо скасування припису, який був винесений йому НАЗК. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що позивач просить суд визнати протиправним та скасувати припис Національного агентства з питань запобігання корупції, датований 14 червня нинішнього року.

Також у позовних вимогах ОАСК просять залучити до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на боці позивача – Кабінет міністрів України та голову правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даною позовною заявою.

«Термінал» писав, Голова наглядової ради НАК «Нафтогазу України» Клер Споттісвуд прокоментувала ситуацію, що виникла після публікації припису Національного агентства з попередження корупції (НАЗК) з вимогою про скасування рішення кабміну про призначення Юрія Вітренко керівником НАК.

