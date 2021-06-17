В Україні виготовлятимуть поглинальні вставки для контейнерів ССВЯП — Енергоатом

До кінця року заплановано виготовити для Запорізької АЕС 138 поглинальних вставок.

Про це пише пресслужба Енергоатому.

На заводі нестандартного обладнання та трубопроводів ВП «Атоменергомаш» випускатиметься новий вид продукції – поглинальні вставки для контейнерів сухого сховища відпрацьованого ядерного палива Запорізької АЕС. Підприємство отримало сертифікат на їхнє серійне виробництво.

Така технологія є лише в п’яти країнах світу, тепер – і в Україні.

Створити повний технологічний ланцюжок виготовлення поглинальних вставок допомогли фізики Харківського технологічного інституту і фахівці науково-дослідного інституту імені Патона. А на заводі створили спеціальну дільницю з облаштованими лабораторіями, придбали необхідне обладнання, навчили персонал та відпрацювали нові високоточні технології на кожному етапі.

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