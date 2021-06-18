2021-06-18: Нафта Brent коливається в ціні, пропонують по $72 за барель

Нафтові ціни продовжують корегуватися, продемонструвавши напередодні значне зниження.

Про це пише «Investing.com».

Вартість серпневих ф’ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:35 мск становила $ 72,43 за барель, що на $ 0,65 (0,89%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ці контракти впали в ціні на $ 1,31 (1,8%) — до $ 73,08 за барель.

Ціна ф’ючерсів на WTI на липень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до цього часу $ 70,48 за барель, що на $ 0,56 (0,79%) нижче підсумкового значення попередньої сесії. До закриття ринку в четвер вартість цих контрактів зменшилася на $ 1,11 (1,5%) — до $ 71,04 за барель.

Раніше на цьому тижні вартість Brent досягала максимального рівня з квітня 2019 року, в той час як WTI підвищувалася до максимуму з жовтня 2018 року. З початку тижня WTI втратила в ціні 0,7%, Brent — 0,4%, відзначає Bloomberg.

Тиск на нафту в четвер надало зміцнення долара США на підсумки засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США. Однак на ринку зберігається оптимізм, про що говорить беквордація, при якій найближчі ф’ючерси торгуються дорожче наступних.

«Основна бичача картина на нафтовому ринку зберігається», — сказав аналітик Oanda Джеффрі Хеллі.

Тим часом інвестори продовжують стежити за переговорами щодо іранської ядерної програми, які можуть привести до зняття американських санкцій і нарощуванню поставок іранської нафти. Тегеран дуже близький до досягнення угоди з США та іншими країнами щодо відродження ядерної угоди, повідомило Bloomberg з посиланням на головного іранського переговірника, заступник міністра закордонних справ Аббаса Арагчі. У п’ятницю в ІРІ проходять президентські вибори.