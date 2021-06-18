ДБР викрило злочинців, які займалися розкраданням вугілля на «Укрзалізниці»

Обновлено: Июнь 18, 2021. Тэги: , ,

ДБР викрило злочинців, які займалися розкраданням вугілля на «Укрзалізниці»

ДБР спільно зі спецпідрозділом СБУ провели масштабну операцію щодо викриття та затримання членів злочинної організації, яка розкрадала вугілля та інше майно з вантажних вагонів «Укрзалізниці».

Про це пише пресслужба ДБР.

За даними слідства, це злочинне утворення було добре організоване, мало чітку структуру та ієрархію. До організації входило понад 30 осіб з-поміж правоохоронців, працівників залізниці та цивільних громадян. Щоб пограбувати потяг, його зупиняли у визначеному місці члени банди, які працювали у воєнізованій охороні залізниці. Потім інші учасники організації перевантажували вугілля у вантажівки.

Угруповання мало у своєму розпорядженні десятки вантажівок, якими вони караваном вивозили викрадене. За один раз група могла вкрасти до 100 тонн вугілля , на операцію витрачалось лише від 30 хв до 1 години.

Працівники поліції у Запорізькій області, які входили до угруповання, забезпечували «прикриття» від правоохоронних органів.

За попередніми підрахунками, на крадіжках вугілля ділки мали мільйонні прибутки.

Фіксація слідчими ДБР злочинної діяльності організації тривала майже рік. Було проведено великий обсяг роботи щодо документування членів угруповання, встановлення всього злочинного ланцюга до самої верхівки організації.

Робота на всіх етапах цієї масштабної спецоперації постійно контролювалася  керівництвом ДБР.

«Термінал» писав, ДБР проводило слідчі дії в Міненерго.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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