ДБР викрило злочинців, які займалися розкраданням вугілля на «Укрзалізниці»

ДБР спільно зі спецпідрозділом СБУ провели масштабну операцію щодо викриття та затримання членів злочинної організації, яка розкрадала вугілля та інше майно з вантажних вагонів «Укрзалізниці».

Про це пише пресслужба ДБР.

За даними слідства, це злочинне утворення було добре організоване, мало чітку структуру та ієрархію. До організації входило понад 30 осіб з-поміж правоохоронців, працівників залізниці та цивільних громадян. Щоб пограбувати потяг, його зупиняли у визначеному місці члени банди, які працювали у воєнізованій охороні залізниці. Потім інші учасники організації перевантажували вугілля у вантажівки.

Угруповання мало у своєму розпорядженні десятки вантажівок, якими вони караваном вивозили викрадене. За один раз група могла вкрасти до 100 тонн вугілля , на операцію витрачалось лише від 30 хв до 1 години.

Працівники поліції у Запорізькій області, які входили до угруповання, забезпечували «прикриття» від правоохоронних органів.

За попередніми підрахунками, на крадіжках вугілля ділки мали мільйонні прибутки.

Фіксація слідчими ДБР злочинної діяльності організації тривала майже рік. Було проведено великий обсяг роботи щодо документування членів угруповання, встановлення всього злочинного ланцюга до самої верхівки організації.

Робота на всіх етапах цієї масштабної спецоперації постійно контролювалася керівництвом ДБР.

«Термінал» писав, ДБР проводило слідчі дії в Міненерго.