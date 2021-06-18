Експорт електроенергії в травні перевищив імпорт в 13 разів — Укренерго

Сумарний обсяг експорту електроенергії в травні 2021 року становив 460 млн кВт-год, що в 13,2 раза більше загального обсягу імпорту, який за вказаний період склав 34,9 млн кВт-год.

Зазначимо, що обсяги імпорту зменшуються з лютого 2021 року, пише пресслужба Укренерго.

Таке співвідношення пояснюється тим, що у порівнянні з квітнем 2021 року експорт електроенергії збільшився на 21%, тоді як імпорт навпаки — зменшився на 12,9%.

«За 5 місяців 2021 року обсяг експорту електроенергії перевищує імпорт майже в 1,5 раза — 1 402 млн кВт-год проти 982 млн кВт-год. Обсяги імпорту з усіх країн у травні 2021 року склав 0,3% від загального електроспоживання (брутто). Зокрема, найбільше було імпортовано в торгову зону «острів Бурштинської ТЕС» — 66% від загального обсягу, в ОЕС України — 34%», — йдеться у повідомленні.

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