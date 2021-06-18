Експорт електроенергії в травні перевищив імпорт в 13 разів — Укренерго

Обновлено: Июнь 18, 2021. Тэги: ,

Експорт електроенергії в травні перевищив імпорт в 13 разів — Укренерго

Сумарний обсяг експорту електроенергії в травні 2021 року становив 460 млн кВт-год, що в 13,2 раза більше загального обсягу імпорту, який за вказаний період склав 34,9 млн кВт-год. 

Зазначимо, що обсяги імпорту зменшуються з лютого 2021 року, пише пресслужба Укренерго.

Таке співвідношення пояснюється тим, що у порівнянні з квітнем 2021 року експорт електроенергії збільшився на 21%, тоді як імпорт навпаки — зменшився на 12,9%.

«За 5 місяців 2021 року обсяг експорту електроенергії перевищує імпорт майже в 1,5 раза — 1 402 млн кВт-год проти 982 млн кВт-год. Обсяги імпорту з усіх країн у травні 2021 року склав 0,3% від загального електроспоживання (брутто). Зокрема, найбільше було імпортовано в торгову зону «острів Бурштинської ТЕС» — 66% від загального обсягу, в ОЕС України — 34%», — йдеться у повідомленні.

Читайте в «Терміналі», Галущенко: Україна має всі можливості стати експортером електроенергії.

Автор:

(Всего статей: 18347)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: