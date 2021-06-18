Міненерго планує випускати «зелені» облігації для покриття боргів

Міністр енергетики Герман Галущенко зустрівся з представниками асоціацій, що об’єднують інвесторів та виробників «зеленої» електроенергії.



Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

«Під час зустрічі обговорили ключові проблеми, що існують у сегменті відновлюваної енергетики, зокрема, питання заборгованості та можливі шляхи її погашення, майбутні аукціони й квоти підтримки для окремих сегментів «зеленої» генерації»,- йдеться у повідомленні.

Галущенко зазначив, що у міністерстві напрацьовуються механізми, спрямовані на розв’язання поточних проблем. Зокрема, випуск НЕК «Укренерго» «зелених» облігацій (green bonds) для покриття боргів минулих періодів.

«Ми не змінимо цей курс. Ми рухаємося до симбіозу атомної та зеленої генерацій. Питання лише – в яких відсотках та коли це відбудеться», – зазначив міністр. Міністр закликав представників «зеленої» енергетики до діалогу і наголосив, що Міненерго готове до співпраці та спільного з інвесторами напрацювання рішень.

«Термінал» писав, НЕК «Укренерго» планує восени поточного року випустити п’ятирічні «зелені» облігації на суму орієнтовно EUR500 млн для погашення боргів перед виробниками зеленої електроенергії за 2020 рік.