Міненерго планує випускати «зелені» облігації для покриття боргів

Обновлено: Июнь 18, 2021. Тэги: , ,

Міненерго планує випускати «зелені» облігації для покриття боргів

Міністр енергетики Герман Галущенко зустрівся з представниками асоціацій, що об’єднують інвесторів та виробників «зеленої» електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Нафтогазу.

«Під час зустрічі обговорили ключові проблеми, що існують у сегменті відновлюваної енергетики, зокрема, питання заборгованості та можливі шляхи її погашення, майбутні аукціони й квоти підтримки для окремих сегментів «зеленої» генерації»,- йдеться у повідомленні.

Галущенко зазначив, що у міністерстві напрацьовуються механізми, спрямовані на розв’язання поточних проблем. Зокрема, випуск НЕК «Укренерго» «зелених» облігацій (green bonds) для покриття боргів минулих періодів.

«Ми не змінимо цей курс. Ми рухаємося до симбіозу атомної та зеленої генерацій. Питання лише – в яких відсотках та коли це відбудеться», – зазначив міністр. Міністр закликав представників «зеленої» енергетики до діалогу і наголосив, що Міненерго готове до співпраці та спільного з інвесторами напрацювання рішень.

«Термінал» писав, НЕК «Укренерго» планує восени поточного року випустити п’ятирічні «зелені» облігації на суму орієнтовно EUR500 млн для погашення боргів перед виробниками зеленої електроенергії за 2020 рік.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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