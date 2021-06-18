Міненерго приєдналось до Європейського альянсу з чистого водню

Обновлено: Июнь 18, 2021. Тэги: ,

Міненерго приєдналось до Європейського альянсу з чистого водню

Міністерство енергетики України приєдналось до Європейського альянсу з чистого водню.
Завдяки участі в Альянсі, Міненерго буде брати участь у профільних заходах організації та отримувати найбільш актуальну інформацію про розвиток водневої енергетики у країнах ЄС.

«Європейська Комісія визначила Україну одним з пріоритетних партнерів у майбутній водневій економіці Євросоюзу. Тому членство в Європейському альянсі з чистого водню допоможе активізувати нашу роботу з пошуку потенційних партнерів для втілення проєктів з виробництва, транспортування, накопичення та споживання водню. Для нас важливо проводити консультації із широким колом країн та компаній, які розвивають водневу енергетику. Адже зараз ми досліджуємо потенціал виробництва «блакитного», «зеленого», «жовтого» водню. Результати цих досліджень ляжуть в основу водневої стратегії, яка включатиме план розвитку всіх видів водню, включаючи його виробництво, використання в Україні та експорт», – зазначив заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков.

Європейський альянс з чистого водню об’єднує національні та місцеві органи влади, громадянське суспільство, бізнес та інші зацікавлені сторони для реалізації нової європейської водневої стратегії. Зокрема, йдеться про обговорення інвестицій у інфраструктуру водневої економіки по всій Європі, обсяг яких може сягнути 430 млрд євро до 2030 р.

Читайте в «Терміналі», Дмитро Кулеба запросив США інвестувати у виробництво водню в Україні.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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