Міненерго приєдналось до Європейського альянсу з чистого водню

Міністерство енергетики України приєдналось до Європейського альянсу з чистого водню.

Завдяки участі в Альянсі, Міненерго буде брати участь у профільних заходах організації та отримувати найбільш актуальну інформацію про розвиток водневої енергетики у країнах ЄС.

«Європейська Комісія визначила Україну одним з пріоритетних партнерів у майбутній водневій економіці Євросоюзу. Тому членство в Європейському альянсі з чистого водню допоможе активізувати нашу роботу з пошуку потенційних партнерів для втілення проєктів з виробництва, транспортування, накопичення та споживання водню. Для нас важливо проводити консультації із широким колом країн та компаній, які розвивають водневу енергетику. Адже зараз ми досліджуємо потенціал виробництва «блакитного», «зеленого», «жовтого» водню. Результати цих досліджень ляжуть в основу водневої стратегії, яка включатиме план розвитку всіх видів водню, включаючи його виробництво, використання в Україні та експорт», – зазначив заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков.

Європейський альянс з чистого водню об’єднує національні та місцеві органи влади, громадянське суспільство, бізнес та інші зацікавлені сторони для реалізації нової європейської водневої стратегії. Зокрема, йдеться про обговорення інвестицій у інфраструктуру водневої економіки по всій Європі, обсяг яких може сягнути 430 млрд євро до 2030 р.

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