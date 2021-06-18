Нафтогаз у 2021 році планує отримати 2,4 млрд грн прибутку

Фінансовий план Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» на 2021 рік передбачає отримання 2,43 млрд гривень прибутку і 121,81 млрд гривень доходу.

Копію документа мають Українські новини.

Згідно з ним, валовий прибуток компанії у 2021 році очікується на рівні 14,21 млрд гривень.

Також очікується, що показник EBITDA (прибуток до вирахування податків, відсотків і амортизації) у 2021 році складе 1,79 млрд гривень.

Крім того, відповідно до фінплану, у 2021 році «Нафтогаз» перерахує 2,99 млрд гривень податків і зборів до державного бюджету.

При цьому всього виплати на користь держави у 2021 році складуть 20,54 млрд гривень.

Також, відповідно до фінплану, «Нафтогаз» не планує імпортувати газ у 2021 році.

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