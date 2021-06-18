ОАСК зупинив дію припису НАЗК на ім’я прем’єра

Обновлено: Июнь 18, 2021. Тэги: , ,

ОАСК зупинив дію припису НАЗК на ім’я прем’єра

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив заяву про забезпечення позову прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, зупинивши дію припису НАЗК щодо Юрія Вітренка до вступу в законну силу рішення за позовом голови уряду.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

«Суд прийшов до висновку про обґрунтованість поданої заяви про забезпечення позову та, як наслідок, про наявність підстав та необхідність вжиття заходів її забезпечення, оскільки, їх невжиття може істотно ускладнити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав, або інтересів позивача», – йдеться в повідомленні.

При цьому суд зазначає, що вжиття заходів забезпечення позову не є рішенням публічно-правового спору по суті.

«Наразі, вжиття заходів забезпечення позову суд вважає вимушеним заходом, оскільки їх невжиття призведе до негативних наслідків, для відновлення яких необхідно буде докласти значних зусиль та витрат», – пояснили в суді.

Також повідомляється, що ОАСК відкрив провадження у справі за позовом Шмигаля, який судиться з НАЗК щодо скасування розпорядження.

«Розгляд справи здійснюватиметься за правилами спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін. Судове засідання призначено на 29 червня», – додали в суді.

«Термінал» писав, прем’єр-міністр Денис Шмигаль просив Окружний адміністративний суд Києва скасувати припис, винесений йому Національним агентством з питань запобігання корупції, від 14 червня 2021 року.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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