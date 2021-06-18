ОАСК зупинив дію припису НАЗК на ім’я прем’єра

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив заяву про забезпечення позову прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, зупинивши дію припису НАЗК щодо Юрія Вітренка до вступу в законну силу рішення за позовом голови уряду.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

«Суд прийшов до висновку про обґрунтованість поданої заяви про забезпечення позову та, як наслідок, про наявність підстав та необхідність вжиття заходів її забезпечення, оскільки, їх невжиття може істотно ускладнити виконання рішення суду або ефективний захист, або поновлення порушених чи оспорюваних прав, або інтересів позивача», – йдеться в повідомленні.

При цьому суд зазначає, що вжиття заходів забезпечення позову не є рішенням публічно-правового спору по суті.

«Наразі, вжиття заходів забезпечення позову суд вважає вимушеним заходом, оскільки їх невжиття призведе до негативних наслідків, для відновлення яких необхідно буде докласти значних зусиль та витрат», – пояснили в суді.

Також повідомляється, що ОАСК відкрив провадження у справі за позовом Шмигаля, який судиться з НАЗК щодо скасування розпорядження.

«Розгляд справи здійснюватиметься за правилами спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін. Судове засідання призначено на 29 червня», – додали в суді.

«Термінал» писав, прем’єр-міністр Денис Шмигаль просив Окружний адміністративний суд Києва скасувати припис, винесений йому Національним агентством з питань запобігання корупції, від 14 червня 2021 року.

