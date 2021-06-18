Україна і Азербайджан домовилися про розширення присутності SOCAR в Києві

Україна і Азербайджан домовилися про спільну реалізацію інвестиційних проєктів у нафтогазовій галузі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Азербайджан.

«У четвер в режимі відеоконференції відбулося IV-е засідання азербайджано-української робочої групи зі співробітництва в енергетичній сфері під головуванням заступників міністрів енергетики Азербайджану і України Кямал Аббасова та Ярослава Демченкова. Сторони високо оцінили рівень двостороннього співробітництва в енергетичній сфері », — йдеться в повідомленні посольства України в Азербайджані.

За інформацією диппредставництва, під час зустрічі було досягнуто домовленостей про продовження взаємодії в рамках реалізації проєктів у сфері нафтового транспорту, розвитку співробітництва у сфері енергоефективності та енергоощадження, впровадження ефективних механізмів регулювання енергетичних ринків.

«Сторони також домовилися про диверсифікацію діяльності компанії SOCAR (Держнафтокомпанія Азербайджану, ДНКАР) в Україні та про збільшення присутності азербайджанської компанії на ринку нафтопродуктів країни. Також досягнуто домовленості про спільну реалізацію інвестиційних проєктів в нафтогазовій галузі », — зазначає посольство.

Нагадаємо, SOCAR почала свою діяльність в Україні у 2008 році. Компанія володіє в Україні мережею АЗС і управляє 55 станціями і має частку на ринку близько 2,5-3%.

Раніше «Термінал» писав, SOCAR продовжує поставки азербайджанської нафти до Білорусі на регулярній основі.