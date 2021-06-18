Українська ГТС здатна конкурувати з будь-якими «потоками» при чесному застосуванні правил ЄС до Газпрому — Вітренко

Українська газотранспортна система здатна успішно конкурувати з будь-якими альтернативними транспортними коридорами за умови чесного застосування вимог законодавства Європейського Союзу до російського «Газпрому».

Про це заявив голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко в ефірі програми «Право на владу» на каналі «1+1».

«Європа має застосувати силу свого права, змусивши Газпром не порушувати її законодавство. Зараз він обмежує постачання газу на європейський ринок, зловживає становищем на європейському ринку. І ми кажемо, що разом маємо змусити Газпром перенести точки передачі газу, розблокувати транзит газу з Центральної Азії — Туркменістану, Узбекистану, Казахстану. Або через європейський антимонопольний орган, або через новий арбітраж, або через політичний та дипломатичний процес», — сказав голова правління Нафтогазу.

Юрій Вітренко додав, що Україна вже впровадила європейські правила на своєму ринку газу, а також імплементувала їх в контракти з усіма контрагентами, зокрема, з Газпромом.

«В тому контракті, який ми підписали (контракт на транзит з Газпромом, підписаний у 2019 році), були закладені європейські правила. До речі, ми їх дуже болісно і дорого впроваджували. І наші європейські партнери обіцяли, що впровадження цих правил дасть нам якісь переваги … Цей контракт має давати можливість переносити точки передачі газу. Чому це не стається? Тому, що Газпром зловживає своїм становищем», — зазначив він.

Голова правління Нафтогазу додав, що українська ГТС здатна довести свою ефективність в умовах чесної конкуренції за транзит.

«Якщо подивитися навіть на мапу — побачимо, що для газу з Центральної Азії найближчий шлях пролягає через Україну. Ми побачимо, що багато родовищ, багато компаній, які добувають десятки і сотні мільярдів кубів, ближче до української ГТС. Ми запропонуємо найкращі умови, у нас гарна і потужна українська ГТС, дуже конкурентні тарифи», — підсумував очільник НАКу.

Читайте в «Терміналі», Керівник «Нафтогазу» Юрій Вітренко заявляє, що Україна готова звернутися до органів конкуренції Європейського союзу і подати позов на «Газпром» в міжнародний арбітраж через блокування транзиту газу з Центральної Азії.