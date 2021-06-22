2021-06-22: Ціна нафти Brent перевищила $75 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у вівторок зранку під час торгів зросли в ціні до 75,05 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:53, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,20%.

При цьому ціна липневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 73,56 долара за барель, втративши 0,14%.

Ціни на нафту зросли у вівторок, при цьому ціна на нафту марки Brent досягла позначки у 75 доларів за барель вперше з квітня 2019 року, оскільки інвестори зберігають оптимізм щодо швидкого відновлення світового попиту на нафту і через ослаблення побоювань з приводу швидкого повернення на ринок іранської нафти, пише Reuters.

Так, обидві марки зросли в ціні за останні чотири тижні через оптимізм з приводу темпів вакцинації від COVID-19 в усьому світі і очікуваного зростання кількості літніх поїздок.