Газпром забронював транзит газу у липні на 15 млн кубів на день

Обновлено: Июнь 22, 2021. Тэги: , ,

Газпром забронював транзит газу у липні на 15 млн кубів на день

Російський Газпром забронював додатковий обсяг потужностей для прокачування газу через територію України в Європу: на липень компанія планує скористатися таким же обсягом, як і у червні – 15 мільйонів кубометрів на добу.

Про це пише АНГІ.

Всього для додаткового бронювання транзитних потужностей в липні було, як і в попередні місяці, доступно 15 мільйонів кубометрів на добу.

На лютий, березень і квітень компанія бронювала додаткові потужності в розмірі 14,2 мільйона кубометрів на добу з можливих 15 мільйонів. На травень і червень були заброньовані всі 15 мільйонів. При цьому на січень компанія бронювала 41,2 мільйона кубометрів на добу із запропонованих 41,6 мільйона.

У компанії на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб. м – це 109 млн куб. м на добу. 15 млн куб м заброньовано додатково на аукціоні – всього 124 млн куб. м на добу.

Читайте в «Терміналі», Українська газотранспортна система здатна успішно конкурувати з будь-якими альтернативними транспортними коридорами за умови чесного застосування вимог законодавства Європейського Союзу до російського «Газпрому».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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