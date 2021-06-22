Газпром забронював транзит газу у липні на 15 млн кубів на день

Російський Газпром забронював додатковий обсяг потужностей для прокачування газу через територію України в Європу: на липень компанія планує скористатися таким же обсягом, як і у червні – 15 мільйонів кубометрів на добу.

Про це пише АНГІ.

Всього для додаткового бронювання транзитних потужностей в липні було, як і в попередні місяці, доступно 15 мільйонів кубометрів на добу.

На лютий, березень і квітень компанія бронювала додаткові потужності в розмірі 14,2 мільйона кубометрів на добу з можливих 15 мільйонів. На травень і червень були заброньовані всі 15 мільйонів. При цьому на січень компанія бронювала 41,2 мільйона кубометрів на добу із запропонованих 41,6 мільйона.

У компанії на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей в обсязі 40 млрд куб. м – це 109 млн куб. м на добу. 15 млн куб м заброньовано додатково на аукціоні – всього 124 млн куб. м на добу.

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