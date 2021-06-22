Росія припинила поставки нафти на найбільший НПЗ Білорусі, який опинився під американськими санкціями.
Про це пише Інтерфакс-Захід.
У третьому кварталі поточного року Росія планує експортувати 51,86 млн тонн нафти. Згідно з документами, Новополоцький НПЗ (ВАТ «Нафтан») взагалі не отримає нафти, тільки 2,36 млн т сировини надійде на Мозирський НПЗ.
У другому кварталі цього року білоруські нафтопереробні заводи Новополоцький НПЗ і Мозирський НПЗ отримали з Росії по 2,25 млн тонн чорного золота.
Держдеп і Мінфін США внесли «Нафтан» в «чорний список» SDN в кінці квітня, давши контрагентам 45 днів, щоб завершити всі угоди.
Санкції набрали чинності 3 червня, але вже в травні найбільші російські постачальники – «Роснефть» і «Сургутнефтегаз» – відмовилися постачати сировину на завод.
Галузеві джерела Reuters пов’язували це з острахом потрапити під вторинні санкції, які можуть бути введені проти порушників американського санкційного режиму санкції.
«Термінал» писав, Держнафтокомпанія Азербайджану (SOCAR) продовжує постачання азербайджанської нафти в Білорусь на регулярній основі та в узгодженому порядку.