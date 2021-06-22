Турецький потік зупинено до 29 червня

Транспортування газу двома морськими ниткам газопроводу «Турецький потік» від 22 червня тимчасово призупиняється для проведення планового технічного обслуговування газопроводу.
Про це повідомляє пресслужба оператора проєкту, пише АНГІ.
Роботи триватимуть до 29 червня і виконуватися компанією South Stream Transport B.V. — оператором морської газотранспортної системи.
«Турецький потік» — експортний газопровід з Росії до Туреччини через Чорне море. Проєктна потужність — 31,5 млрд куб. м газу в рік. Трубопровід призначений для постачання газу в Туреччину і в країни Південної та Південно-Східної Європи транзитом через турецьку територію.
Раніше «Термінал» писав, «Турецький потік» в 2020 році був завантажений на 43%, «Блакитний потік» — на 55%.