Укртранснафта ввела в експлуатацію нову трасу нафтопроводу — обхідну ділянку  «Броди-Держкордон»

Обновлено: Июнь 22, 2021. Тэги: , , ,

Укртранснафта ввела в експлуатацію нову трасу нафтопроводу — обхідну ділянку  «Броди-Держкордон»

АТ «Укртранснафта» ввела в експлуатацію нову трасу нафтопроводу — обхідну ділянку нафтопроводу «Броди-Держкордон» (магістральний нафтопровід «Дружба») — та мінімізувало ризик забруднення Стрийського водозабору прісних підземних вод — одного з найбільших водозаборів Львівщини та Західного регіону України.

Про це пише пресслужба компанії.

При перенесенні нафтопроводу провели комплекс будівельно-монтажних, зварювальних та ізолювальних робіт. Загальна довжина кожної нитки збудованого нафтопроводу становить 11,7 км. Траса прокладена переважно по вододілах, що практично виключає ризик пошкодження нафтопроводу під дією природних чинників та забруднення водних об’єктів.

«Старий нафтопровід побудували 60 років тому і ввели в експлуатацію у 1962 році. За цей час він зносився. Ми завчасно дбаємо про модернізацію об’єктів, які можуть мати вплив на навколишнє середовище. Сьогодні вже нафта прокачується по новій гілці, а стара гілка більше не несе загроз для навколишнього середовища та жителів Львівщини», — зазначив заступник генерального директора АТ «Укртранснафта» у Західному регіоні Ігор Піта.

Нагадаємо, нафтопровід «Броди-Держкордон» на ділянці км 157 — км 165 проходить вздовж русла річки Стрий та частково проходить у межах другої зони санітарної охорони Стрийського водозабору прісних підземних вод.

Водозабір забезпечує питною водою понад 500 тис. споживачів — частину жителів у Львові, жителів Трускавця, Моршина, Стрия та Дрогобича.

У випадку пошкодження нафтогону на цій ділянці існував ризик виходу нафти та забруднення річки із потраплянням нафти у під руслові споруди водозабору.

З цих причин Укртранснафта у 2006 році вирішила винести обидві нитки частини нафтопроводу «Броди — Держкордон» з другого поясу санітарної охорони Стрийського водозабору прісних вод і побудувати нову ділянку.

Наприкінці 2008 року будівництво зупинилось через зміни земельного законодавства, хоча на час призупинки будівництва будівельно-монтажні роботи були практично завершені.

«Термінал» писав, Укртранснафта у квітні зменшила транспортування нафти.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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