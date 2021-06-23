2021-06-23: Нафта зростає в ціні на тлі скорочення запасів у США

Обновлено: Июнь 23, 2021. Тэги: , , , , , , , , , ,

2021-06-23: Нафта зростає в ціні на тлі скорочення запасів у США

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у середу зранку під час торгів змінилися в ціні до 75,25 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:55, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,59%.

При цьому ціна серпневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 73,06 долара за барель, втративши 0,81%.

Ціни на нафту виросли в середу після того, як галузеві дані показали, що запаси нафти в США впали більше, ніж очікувалося, що зміцнило думку про посилення балансу попиту і пропозиції в зв’язку зі збільшенням обсягу автомобільних і повітряних перевезень в Європі і Північній Америці, пише Reuters.

Як пише «Investing.com» , Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що запаси нафти в США за тиждень, що завершився 18 червня, впали на 7,2 млн барелів. При цьому, за даними API, запаси бензину в країні виросли на 959 тис. барелів, дистилятів — на 992 тис. барелів. Аналітики, опитані S & P Global Platts, очікують, що дані Міненерго США покажуть зниження запасів нафти минулого тижня на 6,3 млн барелів.
Вартість серпневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:33 мск в середу становить $ 75,27 за барель, що на $ 0,46 (0,61%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подешевшали на $ 0,09 (0,12%) — до $ 74,81 за барель.
Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу зросла на $ 0,37 (0,51%) — до $ 73,22 за барель. До закриття ринку у вівторок вартість цих контрактів зменшилася на $ 0,27 — до $ 72,85 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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