Мінекономіки очікує зростання тарифів на гарячу воду та опалення на 5-6% щороку — до 2024 року.

Про це йдеться у Прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки.

Прогноз схвалений Кабінетом міністрів 31 травня 2021 року і оприлюднено на сайті Мінекономіки.

Ззгідно з документом, у 2021 році тарифи на гарячу воду, опалення (теплопостачання) зростуть на 33%. У прогнозі зазначається, що таке зростання вже відбулося станом на травень. Таким чином, до кінця року зміни даних видів тарифів в Мінекономіки не прогнозують.

Крім того, у 2022 році тарифи на гарячу воду та опалення зростуть на 6%, у 2023 році – на 5%, у 2024 році – на 5%.

«Термінал» писав, Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи про зловживання ТОВ «Євро-реконструкція» монопольним становищем під час опалювального сезону 2019-2020 років.