Мінекономіки очікує зростання тарифів на гарячу воду та опалення на 5-6% щороку — до 2024 року

Обновлено: Июнь 23, 2021. Тэги: , , ,

Мінекономіки очікує зростання тарифів на гарячу воду та опалення на 5-6% щороку — до 2024 року

Мінекономіки очікує зростання тарифів на гарячу воду та опалення на 5-6% щороку — до 2024 року.

Про це йдеться у Прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки.

Прогноз схвалений Кабінетом міністрів 31 травня 2021 року і оприлюднено на сайті Мінекономіки.

Ззгідно з документом, у 2021 році тарифи на гарячу воду, опалення (теплопостачання) зростуть на 33%. У прогнозі зазначається, що таке зростання вже відбулося станом на травень. Таким чином, до кінця року зміни даних видів тарифів в Мінекономіки не прогнозують.

Крім того, у 2022 році тарифи на гарячу воду та опалення зростуть на 6%, у 2023 році – на 5%, у 2024 році – на 5%.

«Термінал» писав, Антимонопольний комітет розпочав розгляд справи про зловживання ТОВ «Євро-реконструкція» монопольним становищем під час опалювального сезону 2019-2020 років.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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