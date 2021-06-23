Міненерго: Ми зацікавлені у співпраці з литовською стороною у питаннях розвитку біоенергетики

Україна зацікавлена співпрацювати з Литвою у запровадженні біоенергетичної біржі, та розглядає за приклад досвід функціонування литовської біржі Baltpool.

Про це пише пресслужба міністерства.

«Україна має значний потенціал біоенергетики. Водночас введення потужностей на біомасі потребує створення конкурентного та прозорого ринку твердого біопалива. Тому для нас дуже корисним буде досвід Литви щодо функціонування біржі Baltpool: які шляхи впровадження цього механізму, як запобігти можливим помилкам», — сказав міністр енергетики Герман Галущенко під час зустрічі із Послом Литовської Республіки в Україні Вальдемарасом Сарапінасом.

Міненерго також зацікавлене у співпраці з литовською стороною, зокрема, у питаннях розвитку біоенергетики.

Сторони також домовились про подальші кроки в рамках Спільної Декларації про створення робочої групи з посиленої стратегічної співпраці у сфері енергетики.

Нагадаємо, Baltpool — оператор міжнародної біржі біомаси й деревних продуктів, а також аукціонів тепла. Аукціонні торгові угоди на даний час проводяться на ринках Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Данії, Швеції, Фінляндії.

Раніше «Термінал» писав, Україна і Литва домовились про стратегічну співпрацю у сфері енергетики.