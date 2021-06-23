Міненерго: Ми зацікавлені у співпраці з литовською стороною у питаннях розвитку біоенергетики

Обновлено: Июнь 23, 2021. Тэги: , ,

Міненерго: Ми зацікавлені у співпраці з литовською стороною у питаннях розвитку біоенергетики

Україна зацікавлена співпрацювати з Литвою у запровадженні біоенергетичної біржі, та розглядає за приклад досвід функціонування литовської біржі Baltpool. 

Про це пише пресслужба міністерства.

«Україна має значний потенціал біоенергетики. Водночас введення потужностей на біомасі потребує створення конкурентного та прозорого ринку твердого біопалива. Тому для нас дуже корисним буде досвід Литви щодо функціонування біржі Baltpool: які шляхи впровадження цього механізму, як запобігти можливим помилкам», — сказав міністр енергетики Герман Галущенко під час зустрічі із Послом Литовської Республіки в Україні Вальдемарасом Сарапінасом.

Міненерго також зацікавлене у співпраці з литовською стороною, зокрема, у питаннях розвитку біоенергетики.

Сторони також домовились про подальші кроки в рамках Спільної Декларації про створення робочої групи з посиленої стратегічної співпраці у сфері енергетики.

Нагадаємо, Baltpool — оператор міжнародної біржі біомаси й деревних продуктів, а також аукціонів тепла. Аукціонні торгові угоди на даний час проводяться на ринках Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Данії, Швеції, Фінляндії.

Раніше «Термінал» писав, Україна і Литва домовились про стратегічну співпрацю у сфері енергетики.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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