Міненерго розробляє п’ятирічну програму розвитку держшахти «Краснолиманська»

Міністр енергетики Герман Галущенко та профільний заступник міністра Олексій Кураков провели зустріч з головою Профспілки працівників вугільної промисловості Віктором Турмановим, керівництвом і представниками трудового колективу ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська».
Під час зустрічі обговорили питання подальшої діяльності державного підприємства.
«Шахта «Краснолиманська» є перспективною в контексті розробки державних запасів вугілля. Зараз ми за участі представників підприємства розробляємо програму розвитку ДП на 5 років», — зазначив Олексій Кураков.
Першим кроком оздоровлення підприємства має стати повернення державної підтримки. Зараз міністерство завершує підготовку необхідних документів, щоб з 1 липня було повернуто держпідтримку для шахти.