ОГТСУ: За 2020-2021 рр. облгази мають сплатити ОГТСУ понад 9,9 млрд грн

У травні 2021 року оператори ГРМ заборгували перед Оператором ГТС України за газ, відібраний з магістральних газогонів для власних виробничо-технологічних витрат (ВТВ), ще 148 млн грн.



Про це пише пресслужба ОГТСУ.

Відтак за 2020-2021 рр. облгази мають сплатити ОГТСУ понад 9,9 млрд грн, з яких 5,1 млрд грн – протермінована заборгованість і ще понад 4,8 мільярдів – нарахування з відстрочкою до сплати наприкінці червня.

Усього у 2021 році облгази розрахувалися лише за 6,5% від заборгованості.

Найбільшими боржниками компанії залишаються: Київоблгаз (1,1 млрд грн), Донецькоблгаз (1 млрд грн), Львівгаз (0,8 млрд грн), Харківгаз (0,6 млрд грн), Тернопільміськгаз (0,5 млрд грн), Дніпропетровськгаз (0,5 млрд грн).

Як повідомляв раніше ОГТСУ, протягом лютого-березня 2021 року оператори ГРМ збільшили обсяг відборів газу на ВТВ у сім разів порівняно з січнем. У цілому за два місяці, коли діяла відстрочка платежів, облгази відібрали з ГТС більше 1 млрд кубометрів газу для ВТВ.

Читайте в «Терміналі», УЕБ обрана торговою платформою для балансування Оператором ГТС.