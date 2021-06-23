ОГТСУ: За 2020-2021 рр. облгази мають сплатити ОГТСУ понад 9,9 млрд грн

Обновлено: Июнь 23, 2021. Тэги: ,

ОГТСУ: За 2020-2021 рр. облгази мають сплатити ОГТСУ понад 9,9 млрд грн

У травні 2021 року оператори ГРМ заборгували перед Оператором ГТС України за газ, відібраний з магістральних газогонів для власних виробничо-технологічних витрат (ВТВ), ще 148 млн грн.

Про це пише пресслужба ОГТСУ.

Відтак за 2020-2021 рр. облгази мають сплатити ОГТСУ понад 9,9 млрд грн, з яких 5,1 млрд грн – протермінована заборгованість і ще понад 4,8 мільярдів – нарахування з відстрочкою до сплати наприкінці червня.

Усього у 2021 році облгази розрахувалися лише за 6,5% від заборгованості.

Найбільшими боржниками компанії залишаються: Київоблгаз (1,1 млрд грн), Донецькоблгаз (1 млрд грн), Львівгаз (0,8 млрд грн), Харківгаз (0,6 млрд грн), Тернопільміськгаз (0,5 млрд грн), Дніпропетровськгаз (0,5 млрд грн).

Як повідомляв раніше ОГТСУ, протягом лютого-березня 2021 року оператори ГРМ збільшили обсяг відборів газу на ВТВ у сім разів порівняно з січнем. У цілому за два місяці, коли діяла відстрочка платежів, облгази відібрали з ГТС більше 1 млрд кубометрів газу для ВТВ.

Читайте в «Терміналі», УЕБ обрана торговою платформою для балансування Оператором ГТС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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