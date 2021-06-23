У Нафтогазі новий радник голови правління з питань видобутку 

Радником голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з питань видобутку призначений Маврикій Калугін.
Калугін має двадцятирічний досвід роботи в нафтогазовій галузі, пише пресслужба Нафтогазу.
Протягом попередніх п’яти років працював в ПАТ «Укрнафта» на позиціях радника голови наглядової ради з видобутку, заступника голови правління, виконавчого віцепрезидента з видобутку та переробки.
Раніше Маврикій Калугін займав керівні посади в таких компаніях, як Petrofac, Cairn India, BP, TNK-BP, Arco Oil&Gas. Освіту пан Калугін отримав в університеті Айдахо, він є громадянином США.