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В Україні вперше провели етнографічний фестиваль на вітровій електростанції

Обновлено: Июнь 23, 2021. Тэги: ,

В Україні вперше провели етнографічний фестиваль на вітровій електростанції
В Україні вперше провели етнографічний фестиваль на вітровій електростанції, з нагоди відкриття першої черги Дністровської ВЕС (Білгород-Дністровський р-н, Одеська обл.).

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації відновлюваної енергетики.

«Фестиваль на ВЕС в Україні відбувається вперше», — зазначили в УАВЕ.

Першу чергу Дністровської ВЕС (40 МВт) було введено в експлуатацію 1 травня 2021 р. А 18 червня відбулося офіційне відкриття станції в етнографічному стилі.

«Ми побудували свій перший вітровий проєкт у мальовничому регіоні української Бессарабії за великої підтримки місцевих громад, влади, партнерів та постачальників. Для нас цей етно-гастро-фестиваль із залученням найкращих місцевих фермерів та виноробів є чудовою нагодою сказати «дякую» цьому краю і його людям. «Пікнік під вітряками» — це поєднання інновацій та традицій», — розповів операційний директор Elementum Energy (Україна) Олександр Подпругін.

Інвестиції склали 59 млн євро. Дністровська ВЕС загальною потужністю 100 МВт вироблятиме 360 млн кВт-год на рік.

«Цього достатньо, щоб забезпечити електроенергією 180 тис. домогосподарств протягом року», — запевнили в асоціації.

Використання цієї «зеленої» енергії дозволить уникнути викиду в атмосферу еквівалента 280 тис. тонн СО2.

Наразі розпочато будівництво другої черги ВЕС (60 МВт), яку буде запущено у першому півріччі 2022 р.

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2021 в Україні введено 8,8 ГВт потужностей відновлюваної електроенергетики. Це інвестиції на суму 8,3 млрд євро. З них 1 475 МВт – це об’єкти вітроенергетики, в які інвестовано близько 1,9 млрд євро. Зокрема, у I кварталі 2021 року встановлено 323 МВт потужностей «зеленої» електроенергетики,  половину з яких – 161 МВт – склали об’єкти вітроенергетики.

Одеська область – одна з найперспективніших в Україні у розвитку «зеленої» енергетики. Станом на 1 квітня 2021 року в Одеській області діють 59 об’єктів відновлюваної електроенергетики загальною потужністю 594 МВт, в тому числі 2 ВЕС (разом з Дністровською) загальною потужністю 73 МВт. За даними Одеської ОДА, у найближчі 2 роки планується реалізація ще 8 проєктів вітроенергетики загальною потужністю майже 500 МВт.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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