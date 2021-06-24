2021-06-24: нафта дорожчає на тлі зниження запасів у США та Китаї

Нафтові ціни піднімаються сьогодні на тлі зниження запасів енергоносіїв в США і Китаї.

Повідомляє Investing.

Доповідь Міненерго США, опублікована напередодні, показала скорочення запасів нафти в країні за підсумками п’ятого тижня поспіль — це найтриваліший період падіння з січня. Запаси нафти в Штатах за тиждень, що завершився 18 червня, зменшилися на 7,6 млн барелів, до 459,1 млн барелів, мінімуму з березня 2020 року.

Запаси нафти в Китаї, за даними аналітичної компанії Kayross, знаходяться на мінімальному рівні з початку поточного року.

Вартість серпневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на 8:10 за Києвом становила $75,29 за барель, що на $0,1 (0,13%) вище ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ці контракти подорожчали на $ 0,38 (0,5%) — до $75,19 за барель, протягом сесії ціна піднімалася вище позначки в $76 за барель вперше з жовтня 2018 року.

Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становила $73,19 за барель, що на $0,11 (0,15%) вище підсумкового значення попередньої сесії. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася на $0,23 (0,3%) — до $ 73,08 за барель.

Раніше Термінал писав, що Укртранснафта вперше здійснила транспортування алжирської нафти.