Nord Stream 2 подав заявку на сертифікацію як незалежного оператора ГТС

Обновлено: Июнь 24, 2021. Тэги: , ,

Nord Stream 2 подав заявку на сертифікацію як незалежного оператора ГТС

Nord Stream 2 AG, оператор газопроводу «Північний потік-2″, за запитом регулятора в Німеччині подав заявку на проведення сертифікації в якості незалежного оператора газотранспортної системи, але не змінює і не пом’якшує своєї позиції щодо поправок до газової директиви ЄС, йдеться в повідомленні компанії.

Передає Прайм.

«На підставі запиту Федерального мережевого агентства Німеччини (Bundesnetzagentur — BNetzA) компанія Nord Stream 2 AG 11 червня 2021 року подала заявку на проведення в попереджувальному порядку сертифікації в якості незалежного оператора транспортної системи відповідно до розділів 4b, 10 і далі Закону Про енергетичну промисловість Німеччини (EnWG)», — повідомила компанія.

При цьому Nord Stream 2 AG обмовилася, що продовжує роботу по поточним судовим та арбітражним позовам щодо прийнятих в 2019 році поправок до газової директиви ЄС.

«Заявка на проведення сертифікації компанії Nord Stream 2 AG не означає будь-якої зміни або пом’якшення правової позиції компанії Nord Stream 2 AG щодо зміненої газової директиви або цілей, які вона продовжує твердо переслідувати у вищезгаданих судових і арбітражному розглядах», — підкреслив оператор.

Раніше Термінал писав, що Кулеба запропонував обміняти Північний потік-2 на Крим і Донбас.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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