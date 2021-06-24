Nord Stream 2 подав заявку на сертифікацію як незалежного оператора ГТС

Nord Stream 2 AG, оператор газопроводу «Північний потік-2″, за запитом регулятора в Німеччині подав заявку на проведення сертифікації в якості незалежного оператора газотранспортної системи, але не змінює і не пом’якшує своєї позиції щодо поправок до газової директиви ЄС, йдеться в повідомленні компанії.

Передає Прайм.

«На підставі запиту Федерального мережевого агентства Німеччини (Bundesnetzagentur — BNetzA) компанія Nord Stream 2 AG 11 червня 2021 року подала заявку на проведення в попереджувальному порядку сертифікації в якості незалежного оператора транспортної системи відповідно до розділів 4b, 10 і далі Закону Про енергетичну промисловість Німеччини (EnWG)», — повідомила компанія.

При цьому Nord Stream 2 AG обмовилася, що продовжує роботу по поточним судовим та арбітражним позовам щодо прийнятих в 2019 році поправок до газової директиви ЄС.

«Заявка на проведення сертифікації компанії Nord Stream 2 AG не означає будь-якої зміни або пом’якшення правової позиції компанії Nord Stream 2 AG щодо зміненої газової директиви або цілей, які вона продовжує твердо переслідувати у вищезгаданих судових і арбітражному розглядах», — підкреслив оператор.

Раніше Термінал писав, що Кулеба запропонував обміняти Північний потік-2 на Крим і Донбас.