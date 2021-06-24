Призначено нове керівництво газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування»

Андрія Охотнікова призначено директором газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування». Його першим заступником стане Сергій Кривуля.
Повідомляє Нафтогаз Розвідка та Видобування.
Андрій Охотніков до нової посади працював першим заступником директора іншого газопромислового управління – «Полтавагазвидобування», де здійснював операційне управління виробничою діяльністю. Під його керівництвом створено ефективний офіс управління проєктами внутрішньосвердловинних робіт, проведено реінжиніринг функції розвитку наземної інфраструктури та капітального будівництва. До цього Андрій Охотніков відповідав за напрямок регіонального розвитку Укргазвидобування, зокрема, роботу зі стейкхолдерами у виробничих проєктах, взаємодію з місцевими громадами та органами влади, земельні відносини та проєкти сталого розвитку.
Юрій Фесенко, який раніше очолював Шебелинкагазвидобування, приєднається до Експертної ради дивізіону «Нафтогаз Розвідка та Видобування», до якої увійшли найавторитетніші фахівці нафтогазової галузі України. Детальніше про це в наступній публікації.
Раніше Термінал писав, що Олексій Рябчин призначений радником голови правління Нафтогазу.