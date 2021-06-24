Призначено нове керівництво газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування»

Обновлено: Июнь 24, 2021. Тэги: , ,

Призначено нове керівництво газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування»

Андрія Охотнікова призначено директором газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування». Його першим заступником стане Сергій Кривуля.

Повідомляє Нафтогаз Розвідка та Видобування.

Андрій Охотніков до нової посади працював першим заступником директора іншого газопромислового управління – «Полтавагазвидобування», де здійснював операційне управління виробничою діяльністю. Під його керівництвом створено ефективний офіс управління проєктами внутрішньосвердловинних робіт, проведено реінжиніринг функції розвитку наземної інфраструктури та капітального будівництва. До цього Андрій Охотніков відповідав за напрямок регіонального розвитку Укргазвидобування, зокрема, роботу зі стейкхолдерами у виробничих проєктах, взаємодію з місцевими громадами та органами влади, земельні відносини та проєкти сталого розвитку.

Сергій Кривуля має за плечами близько 30 років досвіду в нафтогазовій галузі. Останні 11 років він очолював Український науково-дослідний інститут природного газу (УкрНДІгаз), який у складі Укргазвидобування відповідає за нові розробки та дослідження. До цього 16 років присвятив роботі в Шебелинкагазвидобуванні, де пройшов шлях від оператора з дослідження свердловин до керівника геологічної функції.

Юрій Фесенко, який раніше очолював Шебелинкагазвидобування, приєднається до Експертної ради дивізіону «Нафтогаз Розвідка та Видобування», до якої увійшли найавторитетніші фахівці нафтогазової галузі України. Детальніше про це в наступній публікації.

Раніше Термінал писав, що Олексій Рябчин призначений радником голови правління Нафтогазу.

Автор:

(Всего статей: 18373)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: