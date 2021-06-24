Учасникам програми «теплих кредитів» у червні 2021 року відшкодовано майже 50 млн грн

Держенергоефективності здійснило чергове відшкодування учасникам програми «теплих кредитів», а саме – компенсовано 49,57 млн грн відповідно до реєстрів позичальників, наданих банками.
Повідомляє Держенергоефективності.
Зокрема, цього разу із держбюджету виплачено:
- 48,02 млн грн – домогосподарствам, які впровадили енергоефективні заходи у рамках програми;
- 1,55 млн грн – родинам, які встановили твердопаливні котли.
Всього у 2021 році учасникам програми вже відшкодовано 92,6 млн гривень.
Раніше Термінал писав, що з початку року українці отримали 387 млн грн «теплих кредитів».