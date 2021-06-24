Укренерго успішно завершила перший етап масового завантаження даних до Датахабу

До централізованого реєстру точок комерційного обліку (ТКО) Датахабу 15 червня завантажено повний обсяг даних за площадками комерційного обліку приватних домогосподарств-власників відновлювальних джерел електроенергії. Таким чином Адміністратор комерційного обліку (АКО) НЕК «Укренерго» успішно завершив перший етап масового завантаження даних за 33,5 тис. ТКО.
Інформує Укренерго.
Наступними етапами розвитку Датахабу буде впровадження модулів «Прийом та обробка даних комерційного обліку» (часових рядів) та «Зміна постачальника» (у т.ч. на «постачальника останньої надії») включно з усіма супутніми процесами, які зараз знаходяться в розробці. Вони потребуватимуть інтеграції автоматизованих систем операторів систем для забезпечення обміну даними комерційного обліку з учасниками ринку на платформі Датахаб.
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