Укренерго виграло у Верховному суді справу за позовом Київтеплоенерго

Верховний Суд України підтвердив рішення судів першої та другої інстанцій, які встановили, що НЕК «Укренерго» повністю правомірно нараховує плату за послуги з передачі електроенергії КП «Київтелплоенерго».
Повідомляє Укренерго.
Раніше Господарський суд Києва та Північний апеляційний господарський суд встановили, що претензії КП «Київтеплоенерго» щодо факту та розміру таких нарахувань є необґрунтованими, водночас НЕК «Укренерго» — діє чітко в межах чинного законодавства.
КП «Київтеплоенерго» на ринку електроенергії є постачальником електроенергії та виробником, про якого йдеться у п. 5.3 Розділу XI Кодексу системи передачі. Відповідно ця компанія має обсяги електроенергії, що постачає своїм споживачам, а також, як виробник — обсяги електроенергії для власних потреб. Своєю чергою НЕК «Укренерго», відповідно до наведених положень Кодексу системи передачі, зобов’язана нараховувати цій компанії вартість послуги з передачі, відповідно до договору про надання таких послуг. Також зазначені обсяги електроенергії враховуються під час розрахунку тарифу на послуги з передачі.
Правильність цієї правової позиції наразі підтверджена всіма судовими інстанціями України.
Раніше Термінал писав, що Укренерго пропонує великим споживачам електроенергії стати постачальниками допоміжних послуг.