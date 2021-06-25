2021-06-25: Світові ціни на нафту незначно змінюються

Світові ціни на нафту незначно ростуть в п’ятницю вранці, підтримувані швидким відновленням попиту в зв’язку з ослабленням карантинних обмежень в світі, свідчать дані торгів.
Про це пише агенство Прайм.
Станом на 8.00 мск ціна серпневих ф’ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent росла на 0,09%, до 75,63 долара за барель, серпневих ф’ючерсів на WTI — на 0,08%, до 73,36 долара за барель.
Нафта продовжує дорожчати третю торговельну сесію поспіль. При цьому за тиждень вартість сировини марки Brent вже виросла на 2,9%, а WTI — на 2,4%.
Позитивну динаміку цін на нафту продовжує підтримувати відновлення попиту, яке швидко набирає обертів. При цьому пропозиція залишається на колишньому рівні, що також позначається на зростанні нафтових котирувань.
Аналітики відзначають, що інвестори очікують рішень про збільшення видобутку альянсом ОПЕК +, засідання якого відбудеться на наступному тижні.
«Відновлення попиту відбувається швидко, і ОПЕК + буде змушений» випустити «більше барелів, в іншому випадку ми можемо побачити ціни в 80 доларів за барель у наступному місяці» — сказав агентству Блумберг економіст Oversea-Chinese Banking Corp Хоуі Лі (Howie Lee).