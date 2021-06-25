Міненерго ініціювало продовження ПСО на ринку е/е до 1 серпня

Обновлено: Июнь 25, 2021. Тэги: ,

Міненерго ініціювало продовження ПСО на ринку е/е до 1 серпня

Міністерство енергетики ініціювало продовження терміну дії чинної моделі покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії до 1 серпня.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

«Ситуація, що склалася на ринку електроенергії у травні-червні, повністю спотворює можливість адекватного прогнозування моделі фінансово стабільної роботи для учасників ПСО. Саме тому Міненерго неодноразово зверталося до НКРЕКП щодо необхідності термінового реагування», – пояснили в Міненерго.

У відомстві очікують на ухвалення найближчим часом наступних рішень, що допоможуть стабілізувати ринок і позитивих результатів уже в першій половині липня.

«Це створить умови для можливості використання об’єктивних даних для належного обрахунку моделі фінансової стабільності учасників ПСО для забезпечення тривалого стійкого ефекту», – пояснили у Міненерго своє рішення.

У відомстві вважають, що нова модель ПСО має реалізувати два головних завдання: захистити соціально вразливі верстви населення через зниження та прогнозованість тарифу, а також забезпечити підприємствам генерації можливість для модернізації виробничих потужностей та стабільної роботи.

«Для реалізації цих завдань необхідно визначити точну суму коштів, яку зараз потребує ринок. І вкрай важливо, щоб ринок функціонував стабільно», – додали в Міненерго.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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