Міненерго ініціювало продовження ПСО на ринку е/е до 1 серпня

Міністерство енергетики ініціювало продовження терміну дії чинної моделі покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії до 1 серпня.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

«Ситуація, що склалася на ринку електроенергії у травні-червні, повністю спотворює можливість адекватного прогнозування моделі фінансово стабільної роботи для учасників ПСО. Саме тому Міненерго неодноразово зверталося до НКРЕКП щодо необхідності термінового реагування», – пояснили в Міненерго.

У відомстві очікують на ухвалення найближчим часом наступних рішень, що допоможуть стабілізувати ринок і позитивих результатів уже в першій половині липня.

«Це створить умови для можливості використання об’єктивних даних для належного обрахунку моделі фінансової стабільності учасників ПСО для забезпечення тривалого стійкого ефекту», – пояснили у Міненерго своє рішення.

У відомстві вважають, що нова модель ПСО має реалізувати два головних завдання: захистити соціально вразливі верстви населення через зниження та прогнозованість тарифу, а також забезпечити підприємствам генерації можливість для модернізації виробничих потужностей та стабільної роботи.

«Для реалізації цих завдань необхідно визначити точну суму коштів, яку зараз потребує ринок. І вкрай важливо, щоб ринок функціонував стабільно», – додали в Міненерго.

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