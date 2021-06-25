На торгах природным газом УЭБ реализовано почти 45 млн. куб. м. природного газа

Обновлено: Июнь 25, 2021. Тэги: , ,

На торгах природным газом УЭБ реализовано почти 45 млн. куб. м. природного газа

На торгах в ПП «БЕТС» реалізовано 44,66 млн куб. м природного газу загальною вартістю 582,5 млн грн.

Про це пише пресслужба УЕБ.

Загалом стартові позиції на купівлю чи продаж пропонували Нафтогаз Трейдинг, Укравтогаз, ПГНК, Рожнятівнафта, Крафт Енерджи, Центренерджи, Одесагаз-постачання, Укрнафтобуріння, Де Трейдинг. У кінці червня компанії виставляли широкий ряд ресурсів: червня, липня, серпня. Стартова ціна ресурсів на продаж не була нижчою за 12300 грн. за тис. куб. м. і досягала 13350 грн. для ресурсу липня за післяплатою 45 днів.

Трьом компаніям вдалося реалізувати ресурс. Так, Нафтогаз Трейдинг реалізував загалом 41 млн. куб. м., серед яких ресурс липня (передплата) за ціною 12468 грн., ресурс липня (післяплата) за ціною 13119 грн. та ресурс серпня (передплата) за ціною 12458 грн. ПГНК реалізувала 310 тис. куб. м. ресурсу липня (передплата) за ціною 12345 грн., а Рожнятівнафта продала 200 тис. куб. м. ресурсу червня (передплата) за ціною 12350 грн.

Також одна компанія закупила ресурс придбавши 3,15 млн. куб. м. ресурсу липня (післяплата) за ціною 12386 грн. Таким чином, ціни продажів ресурсів липня та серпня також не були нижчими за 12345 грн., що свідчить очікування учасників щодо збереження нетрадиційно високих цін цього літа.

Читайте в «Терміналі», у липні-серпні 2021 року середньозважена ціна на газ на Українській енергетичній біржі встановлена на рівні 7,15 грн за кубометр, що на 34% нижче за ціну в червні.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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