Нафтогаз: Побутові споживачі газу через «Дію» можуть приєднатись до тарифних пакетів

Обновлено: Июнь 25, 2021. Тэги: ,

Нафтогаз: Побутові споживачі газу через «Дію» можуть приєднатись до тарифних пакетів

Побутові споживачі природного газу через застосунок «Дія» можуть приєднатись до тарифних пакетів ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (ГК «Нафтогаз України»).

НАК розпочинає реалізацію системи заходів, спрямованих на диджиталізацію взаємодії у трикутнику «Споживач – Держава – Постачальник», пише пресслужба компанії.

«Має бути інтеграція даних щодо споживання газу, виставлення та оплати рахунків, платоспроможності споживача та надання субсидій. Лише після повної диджиталізації ринку газу можливо створити в державі ефективну таргетовану систему соціальної допомоги та впроваджувати масштабні проєкти з енергоощадності», — заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, коментуючи початок співпраці ГК «Нафтогаз України» з «Дією».

На сайті газопостачальної компанії є ще один варіант приєднання – через «Дію».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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