Нафтогаз: Побутові споживачі газу через «Дію» можуть приєднатись до тарифних пакетів

Побутові споживачі природного газу через застосунок «Дія» можуть приєднатись до тарифних пакетів ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (ГК «Нафтогаз України»).
НАК розпочинає реалізацію системи заходів, спрямованих на диджиталізацію взаємодії у трикутнику «Споживач – Держава – Постачальник», пише пресслужба компанії.
«Має бути інтеграція даних щодо споживання газу, виставлення та оплати рахунків, платоспроможності споживача та надання субсидій. Лише після повної диджиталізації ринку газу можливо створити в державі ефективну таргетовану систему соціальної допомоги та впроваджувати масштабні проєкти з енергоощадності», — заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, коментуючи початок співпраці ГК «Нафтогаз України» з «Дією».
На сайті газопостачальної компанії є ще один варіант приєднання – через «Дію».