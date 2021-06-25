«Укрнафта» продала 122,4 тис. т нафти за ціною на 7,5% вище попередніх торгів

ПАТ «Укрнафта» на минулих 24 червня торгах на Українській енергетичній біржі (УЕБ) реалізувало 122 тис. 385,6 тонни нафти.
Про це йдеться в даних з торгів УЕБ.
За даними біржі, нафта була реалізована за стартовою ціною 16 тис. 751,26 грн / тонна (з ПДВ), що на 7,5% вище за ціну продажу на минулих, травневих торгах (15 тис. 584,58 грн).
Читайте в «Терміналі», в 2020 році ПАТ «Укрнафта» вдалося вирішити проблему податкового боргу, виконати план з видобутку нафти і природного газу, показати відмінні результати у сфері охорони праці, забезпечити сувору фіскальну дисципліну та зберегти робочі місця і соціальні гарантії для працівників. Товариство отримало чистий прибуток в розмірі 4,3 млрд грн проти збитку в 4,1 млрд грн в 2019 році та стало найбільшим платником податків в Україні, спрямувавши до державного бюджету 47,5 млрд грн.