Вітаємо з Днем митника!

Вітаємо всіх працівників митниці, а особливо Енергетичної митниці з професійним святом.
Дякуємо вам за професіоналізм, який йде на благо для всієї держави. Ми цінуємо вашу роботу і бажаємо вам здоров’я, бадьорості, оптимізму і всього самого найкращого.
Нагадаємо, що саме Енергетична митниця здійснює контроль та оформлення товарів, що переміщуються через кордон України всіма видами транспорту, включаючи трубопровідний транспорт (крім авіаційного) та лініями електропередачі, а також забезпечує здійснення митного контролю та оформлення на всій території України в усіх митних режимах наступних товарів: пального, газу природного, нафти сирої, аміаку та електроенергії.
Вітаємо вас з професійним святом, хранителі державного енергетичного кордону!
З глибокою повагою, колектив НТЦ «Псіхєя»