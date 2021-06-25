Євросоюз планує витратити на декарбонізацію $ 34 трлн

Євросоюз витратить на декарбонізацію $ 34 трлн.



Про це говорять дані червневого дослідження VYGON Consulting, пише АНГІ.

Обсяг фінансування для досягнення заявлених цілей по вуглецевої нейтральності, за різними джерелами, у світі має скласти $ 100-130 трлн. Тільки п’ять великих країн-емітентів оцінюють вартість переходу до нульових викидів як мінімум $ 85 трлн, включаючи приватні й державні джерела.

«Країни Євросоюзу планують розгорнути найбільш амбітне цільове фінансування, що становить 5,3% ВВП і в 3 рази перевищує внесок енергетики в ВВП 27 країн. Витрати на енергопереход в США і Великобританії будуть трохи нижче всієї енергетики в ВВП, при цьому вони помітно перевищать середню частку витрат на оборонну промисловість. Внесок же АТР оцінюється в межах 1% від ВВП відповідних країн », — зазначено в дослідженні аналітиків.

Євросоюз до 2030 року планується скоротити викиди CO2 на 55% відносно 1990 року. До 2050 року — досягти вуглецевої нейтральності. Інвестиції в зелені технології та практики заплановані в обсязі $ 34 трлн, це 5,3% від ВВП Союзу. Частка енергетики в ВВП 1,9%. У США досягнення вуглецевої нейтральності заплановано також до 2050 року. Витрати на декарбонізацію промисловості більше $ 30 трлн — 4% ВВП. Великобританія закладає на декарбонізацію $ 4 трлн, 3,5% ВВП. Японія до 2050 року витратить понад $ 1,5 трлн або 8% ВВП. Китай поставив кінцевою метою вуглецевої нейтральності 2060 рік. До цього терміну інвестиції складуть $ 15,6 трлн, це 0,8% ВВП.