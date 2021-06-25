Рубрика | Украина

Євросоюз планує витратити на декарбонізацію $ 34 трлн

Обновлено: Июнь 25, 2021. Тэги: ,

Євросоюз планує витратити на декарбонізацію $ 34 трлн

Євросоюз витратить на декарбонізацію $ 34 трлн.

Про це говорять дані червневого дослідження VYGON Consulting, пише АНГІ.

Обсяг фінансування для досягнення заявлених цілей по вуглецевої нейтральності, за різними джерелами, у світі має скласти $ 100-130 трлн. Тільки п’ять великих країн-емітентів оцінюють вартість переходу до нульових викидів як мінімум $ 85 трлн, включаючи приватні й державні джерела.

«Країни Євросоюзу планують розгорнути найбільш амбітне цільове фінансування, що становить 5,3% ВВП і в 3 рази перевищує внесок енергетики в ВВП 27 країн. Витрати на енергопереход в США і Великобританії будуть трохи нижче всієї енергетики в ВВП, при цьому вони помітно перевищать середню частку витрат на оборонну промисловість. Внесок же АТР оцінюється в межах 1% від ВВП відповідних країн », — зазначено в дослідженні аналітиків.

Євросоюз до 2030 року планується скоротити викиди CO2 на 55% відносно 1990 року. До 2050 року — досягти вуглецевої нейтральності. Інвестиції в зелені технології та практики заплановані в обсязі $ 34 трлн, це 5,3% від ВВП Союзу. Частка енергетики в ВВП 1,9%. У США досягнення вуглецевої нейтральності заплановано також до 2050 року. Витрати на декарбонізацію промисловості більше $ 30 трлн — 4% ВВП. Великобританія закладає на декарбонізацію $ 4 трлн, 3,5% ВВП. Японія до 2050 року витратить понад $ 1,5 трлн або 8% ВВП. Китай поставив кінцевою метою вуглецевої нейтральності 2060 рік. До цього терміну інвестиції складуть $ 15,6 трлн, це 0,8% ВВП.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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