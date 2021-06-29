2021-06-29: Нафта дешевшає, Brent торгується по $74 за барель

Ф’ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у вівторок зранку під час торгів змінилися в ціні до 74,41 долара за барель.

Про це пише УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:40, вартість ф’ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,36%.

При цьому ціна серпневих ф’ючерсів на нафту марки WTI впала до 72,69 долара за барель, втративши 0,30%.

У вівторок ціни на нафту знижувалися другий день через побоювання з приводу уповільнення зростання попиту на паливо, оскільки спалахи дуже заразного Delta-варіанту коронавірусу спровокували запровадження нових обмежень мобільності по всьому світу, пише Reuters.

Загострення ситуації з варіантом «Дельта» відбувається, коли Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК), Росія і союзники, разом відомі як ОПЕК+, збираються зустрітися 1 липня, щоб обговорити ослаблення обмежень на постачання.