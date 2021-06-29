НАЗК очікує, що контракт з Вітренком буде розірваний вже цього тижня

Національне антикорупційне агентство очікує, що контракт з керівником «Нафтогазу» Юрієм Вітренком буде розірваний Кабінетом міністрів вже цього тижня.

Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав глава НАЗК Олександр Новіков.

«Ми сподіваємось, що Кабмін та «Нафтогаз» дотримаються цих стандартів і контракт з Вітренком припинять. При цьому немає ніяких особистих претензій до Вітренка, просто є вимога закону, яка не можна інакше трактуватися. Якщо уряд подасть приклад порушення закону, то це буде дуже небезпечний прецедент», — сказав Новіков.

Голова НАЗК додав, що дана норма закону, відповідно до якої НАЗК вимагає розірвати контракт, існує понад шість років, і жодного разу до цього не виконувалася.

«Це взагалі вимога закону 2014 року, але до перезавантаження у 2020 році НАЗК цей закон практично не виконувала», — сказав він.

Новіков також відступив від попередньої позиції НАЗК, згідно з якою вимога розірвати контракт з Вітренком була спрямована прем’єр-міністру Денису Шмигалю.

«Ми чекаємо розгляду цього питання Кабінетом Міністрів, бо за законом прем’єр не мав права особисто розглядати цей припис та звертатися до суду, оскільки рішення приймалося урядом як колегіальним органом. Отже, ми звернемося до уряду, аби той виніс обговорення цього припису на своє засідання», – пояснив Новіков.

Щодо логіки подальших дій, у разі невиконання Кабміном припису НАЗК, Новіков пообіцяв звернутися до суду.

«У разі нерозгляду такого звернення ми звернемося до цивільного суду, а не до ОАСК, з позовом про розірвання контракту «Нафтогазу» з Юрієм Вітренком. Також ми дочекаємося розгляду припису наглядовою радою «Нафтогазу»», — зазначив він.

«Термінал» писав, Окружний адміністративний суд Києва задовольнив заяву про забезпечення позову прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, зупинивши дію припису НАЗК щодо Юрія Вітренка до вступу в законну силу рішення за позовом голови уряду.

