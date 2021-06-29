ОГТСУ реконструює компресорну станцію «Яготин»

Обновлено: Июнь 29, 2021. Тэги: , ,

ОГТСУ реконструює компресорну станцію «Яготин»

Оператор ГТС України розпочав активні будівельні роботи по проєкту реконструкції компресорної станції (КС) «Яготин», основна мета якого – гарантувати надійне транспортування газу, покращити екологічні показники та підвищити ефективність обладнання.

ОГТСУ визначив КС «Яготин» одним із пріоритетних об’єктів у межах масштабної програми модернізації ГТС, пише пресслужба компанії.

Ця компресорна станція є однією з ключових у забезпеченні транспортування газу українського видобутку до українських ПСГ та споживачів. Станція компримує (стискає) газ для його подальшого транспортування магістральними газогонами «Шебелинка – Диканька – Київ», «Шебелинка – Полтава – Київ», «Єфремівка – Диканька – Київ».

Наразі на промисловому майданчику триває етап загально-будівельних робіт. До 2022 року планується спорудити новий компресорний цех зі встановленням чотирьох газоперекачувальних агрегатів із приводом від газотурбінних двигунів українського виробництва ДП «Зоря»-«Машпроект» потужністю 14-16 МВт кожний та необхідною інженерною інфраструктурою. Використання сучасних агрегатів скоротить витрати природного газу при транспортуванні, а обсяги викидів вихлопних газів відповідатимуть підвищеним європейським екологічним нормам. Окрім підтримки вітчизняного виробника та якісної продукції, значною перевагою співпраці з ДП «Зоря»-«Машпроект» є виконання робіт «під ключ» та подальше сервісне обслуговування обладнання.

Відповідно до Плану розвитку газотранспортної системи, інвестиції направлятимуться виключно в ті об’єкти, які використовуватимуться і за умови суттєвого скорочення транзиту, а основні заходи будуть спрямовані на оптимізацію відповідно до наявних та прогнозованих обсягів транспортування. Також буде проведена модернізація газорозподільних станцій (ГРС) в усіх регіонах України. Проведення оптимізації ГТС дозволить гарантувати справедливий тариф для українських споживачів у майбутньому.

«Термінал» писав, «Оператор ГТС України» завершує ремонт магістрального газопроводу, що з’єднує Польщу та Україну і тривав 10 років.

Автор:

(Всего статей: 18386)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: