ОГТСУ реконструює компресорну станцію «Яготин»

Оператор ГТС України розпочав активні будівельні роботи по проєкту реконструкції компресорної станції (КС) «Яготин», основна мета якого – гарантувати надійне транспортування газу, покращити екологічні показники та підвищити ефективність обладнання.

ОГТСУ визначив КС «Яготин» одним із пріоритетних об’єктів у межах масштабної програми модернізації ГТС, пише пресслужба компанії.

Ця компресорна станція є однією з ключових у забезпеченні транспортування газу українського видобутку до українських ПСГ та споживачів. Станція компримує (стискає) газ для його подальшого транспортування магістральними газогонами «Шебелинка – Диканька – Київ», «Шебелинка – Полтава – Київ», «Єфремівка – Диканька – Київ».

Наразі на промисловому майданчику триває етап загально-будівельних робіт. До 2022 року планується спорудити новий компресорний цех зі встановленням чотирьох газоперекачувальних агрегатів із приводом від газотурбінних двигунів українського виробництва ДП «Зоря»-«Машпроект» потужністю 14-16 МВт кожний та необхідною інженерною інфраструктурою. Використання сучасних агрегатів скоротить витрати природного газу при транспортуванні, а обсяги викидів вихлопних газів відповідатимуть підвищеним європейським екологічним нормам. Окрім підтримки вітчизняного виробника та якісної продукції, значною перевагою співпраці з ДП «Зоря»-«Машпроект» є виконання робіт «під ключ» та подальше сервісне обслуговування обладнання.

Відповідно до Плану розвитку газотранспортної системи, інвестиції направлятимуться виключно в ті об’єкти, які використовуватимуться і за умови суттєвого скорочення транзиту, а основні заходи будуть спрямовані на оптимізацію відповідно до наявних та прогнозованих обсягів транспортування. Також буде проведена модернізація газорозподільних станцій (ГРС) в усіх регіонах України. Проведення оптимізації ГТС дозволить гарантувати справедливий тариф для українських споживачів у майбутньому.

«Термінал» писав, «Оператор ГТС України» завершує ремонт магістрального газопроводу, що з’єднує Польщу та Україну і тривав 10 років.