Спотова ціна газу в Європі подолала планку у $400 за тис. куб. м

Спотова ціна газу в Європі подолала планку у $400 за 1 тис. куб. м на «сухих» підсумках українського бронювання додаткових газотранспортних потужностей на липень, коли зупиняться на ремонт головні експортні газопроводи «Газпрому».

Про це пише Інтерфакс-Україна.

Ф’ючерс на липень за індексом TTF на ICE Futures у понеділок закрився на позначці $398, у вівторок торги відкрилися на рівні $401. На 13:00 кч (момент завершення аукціону бронювання) він зріс до $409, а одразу після виходу його підсумків — підскакував до $414 за 1 тис. куб м. Наразі індекс дрейфує в межах $411.

Як повідомлялося, на аукціоні на додаткові — ті, що перериваються — транзитні потужності на липень (63,7 млн куб. м на добу), який відбувся у вівторок на платформі Regional Booking Platform, «Газпром» не став викуповувати їх.

У концерну на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 млрд куб. м — це 109 млн куб. м на добу; 15 млн куб. м твердих потужностей заброньовано додатково на аукціоні 21 червня — загалом 124 млн куб. м на добу. У червні «Газпром» прокачує через Україну в середньому по 124 млн куб. м на добу, повністю вибираючи заброньований обсяг.

Раніше цього року «Газпром» не бронював потужності, що перериваються, — так було з аукціонами на травень і на червень. Однак на липень призначені планові ремонти на головних експортних магістралях концерну: «Північний потік» (170 млн куб. м на добу) стане на щорічну профілактику з 13 до 23 липня, «Ямал-Європа» (майже 100 млн куб. м на добу) — з 6 до 10 липня.

Баланс газового ринку Європи стає дедалі більш напруженим через невластиве сезонній закономірності падіння постачань СПГ; через планові ремонти знижуються і постачання трубопровідного газу. Закачування газу до підземних сховищ перебуває на мінімальних значеннях, що вже не залишає сумнівів у тому, що нову зиму Європа зустріне з напівпорожніми ПСГ.

«Термінал» писав, країни Євросоюзу погодилися з необхідністю припинити фінансування бюджетом союзу нових транскордонних проєктів в галузі нафти й газу.