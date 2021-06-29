Рубрика | Украина

Спотова ціна газу в Європі подолала планку у $400 за тис. куб. м

Обновлено: Июнь 29, 2021. Тэги: , ,

Спотова ціна газу в Європі подолала планку у $400 за тис. куб. м

Спотова ціна газу в Європі подолала планку у $400 за 1 тис. куб. м на «сухих» підсумках українського бронювання додаткових газотранспортних потужностей на липень, коли зупиняться на ремонт головні експортні газопроводи «Газпрому».

Про це пише Інтерфакс-Україна.

Ф’ючерс на липень за індексом TTF на ICE Futures у понеділок закрився на позначці $398, у вівторок торги відкрилися на рівні $401. На 13:00 кч (момент завершення аукціону бронювання) він зріс до $409, а одразу після виходу його підсумків — підскакував до $414 за 1 тис. куб м. Наразі індекс дрейфує в межах $411.

Як повідомлялося, на аукціоні на додаткові — ті, що перериваються — транзитні потужності на липень (63,7 млн куб. м на добу), який відбувся у вівторок на платформі Regional Booking Platform, «Газпром» не став викуповувати їх.

У концерну на 2021 рік діє довгострокове бронювання українських потужностей обсягом 40 млрд куб. м — це 109 млн куб. м на добу; 15 млн куб. м твердих потужностей заброньовано додатково на аукціоні 21 червня — загалом 124 млн куб. м на добу. У червні «Газпром» прокачує через Україну в середньому по 124 млн куб. м на добу, повністю вибираючи заброньований обсяг.

Раніше цього року «Газпром» не бронював потужності, що перериваються, — так було з аукціонами на травень і на червень. Однак на липень призначені планові ремонти на головних експортних магістралях концерну: «Північний потік» (170 млн куб. м на добу) стане на щорічну профілактику з 13 до 23 липня, «Ямал-Європа» (майже 100 млн куб. м на добу) — з 6 до 10 липня.

Баланс газового ринку Європи стає дедалі більш напруженим через невластиве сезонній закономірності падіння постачань СПГ; через планові ремонти знижуються і постачання трубопровідного газу. Закачування газу до підземних сховищ перебуває на мінімальних значеннях, що вже не залишає сумнівів у тому, що нову зиму Європа зустріне з напівпорожніми ПСГ.

«Термінал» писав, країни Євросоюзу погодилися з необхідністю припинити фінансування бюджетом союзу нових транскордонних проєктів в галузі нафти й газу.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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