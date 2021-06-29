Уряд на місяць продовжив дію постанови про ПСО на ринку електричної енергії

Уряд підтримав ініціативу Міністерства енергетики щодо продовження терміну дії чинного ПСО до 1 серпня.
Повідомляє Міненерго.
Таким чином, ще на місяць збережена діюча ціна електроенергії для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год.
«Зараз Міненерго спільно з учасниками ринку працює над розробкою нової моделі ПСО, яка дасть змогу захистити соціально вразливі верстви населення через зниження та прогнозованість тарифу, а також забезпечити підприємствам генерації можливість для модернізації виробничих потужностей та стабільної роботи», — йдеться у повідомленні.
Раніше Термінал писав, що ситуація на ринку електроенергії потребує врегулювання — Міненерго.