2021-06-30: Нафта Brent торгується вище $75 за баррель

Ціни на нафту зростають в середу на тлі прогнозів ОПЕК +, а також даних про зниження запасів у США.

Про це пише «Investing.com».

Технічний комітет ОПЕК +, засідання якого пройшло у вівторок, розглянув два сценарії розвитку ситуації на нафтовому ринку: один з них — базовий звіт ОПЕК, який передбачає зростання попиту на нафту в 2021 році на 5,95 млн б / д, а інший, консервативний, — зростання попиту на 500 тис. б / д менше, повідомило джерело, знайоме з підсумками засідання.

В обох сценаріях передбачається дефіцит на ринку — приблизно в 1,5 млн б / д і 0,8 млн б / д відповідно.

Засідання міністерського моніторингового комітету ОПЕК + перенесено з 30 червня на 1 липня, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на одного з делегатів. Засідання конференції ОПЕК і повноформатна зустріч міністрів ОПЕК + відбудуться, як і планувалося, також 1 липня, повідомив секретаріат ОПЕК.

«Ми очікуємо, що в найближчій перспективі споживання нафти буде випереджати ринкова пропозиція, — зазначає економіст Oversea-Chinese Banking Corp. в Сінгапурі Хоуі Лі. — З огляду на, що все більше людей прищеплюються від коронавируса, побоювання, пов’язані з пандемією, продовжать слабшати».

Вартість серпневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:16 мск в середу становить $ 75,11 за барель, що на $ 0,35 (0,47%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок ці контракти подорожчали на $ 0,08 (0,1%) — до $ 74,76 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу зросла на $ 0,51 (0,7%) — до $ 73,49 за барель, що на $ 0,54 (0,74% ) вище підсумкового значення попередньої сесії. Напередодні вартість цих контрактів збільшилася до $ 72,98 за барель, піднявшись на $ 0,07 (менше 0,1%). З початку поточного року Brent подорожчала на 46,4%, WTI — на 52,2%. Таким чином, за даними Bloomberg, нафтовий ринок завершує перше півріччя найістотнішим підйомом з 2009 року завдяки очікуванням підвищення попиту на тлі відновлення глобального економічного зростання після кризи, викликаної пандемією COVID-19.