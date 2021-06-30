Білорусь після демаршу Росії домовляється про постачання нафти з Казахстаном

Обновлено: Июнь 30, 2021. Тэги: , , ,

Білорусь після демаршу Росії домовляється про постачання нафти з Казахстаном

Мінськ і Нур-Султан за підсумками переговорів прем’єр-міністрів двох країн Романа Головченко і Аскара Маміна підписали угоду про постачання нафти і нафтопродуктів до Білорусі.
Переговори почалися ще в жовтні 2019 року, але кілька разів припинялися, пише видання RCC.

«Білорусь в пошуках альтернативних Росії джерел нафти для НПЗ «Нафтан», що потрапив під санкції, просунулася в переговорах з Казахстаном», — йдеться у повідомленні. В черговий раз відновити обговорення Мінськ запропонував в травні після введення проти Білорусі санкцій США, під які потрапив один з двох НПЗ країни – «Нафтан».

Поставки через Росію – нафтопроводами Атирау-Самара або «Дружба» – є єдиним варіантом прокачування між Казахстаном і Білоруссю.

Але для цього Мінську необхідно домовитися про транзит з Москвою. Причому Нур-Султан ще минулого року підкреслював, що розв’язувати це питання з Росією Білорусь повинна безпосередньо. Водночас, як заявляв Олександр Лукашенко, Росія виступає проти постачання казахської нафти в республіку.

Передбачається, що після підписання міжурядової угоди переговори про конкретні обсяги і терміни постачання продовжать «національні нафтокомпанії двох країн»: ймовірно, мова йде про «Белнефтехим» і «Казмунайгаз».

При цьому суворою умовою казахської сторони на переговорах була відсутність реекспорту нафтопродуктів, вироблених з поставленої сировини, а саме від такої схеми при переробці російської нафти Білорусь традиційно отримувала основні доходи.

Зараз Мінськ може погодитися на таку вимогу, залишаючи нафтопродукти з санкцій «Нафтан» на внутрішньому ринку з тим, щоб повністю переорієнтувати на експорт обсяги з Мозирського НПЗ.

«Термінал» писав, Росія припинила поставки нафти на найбільший НПЗ Білорусі, який опинився під американськими санкціями.

 

Автор:

(Всего статей: 18392)

РедакцияСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: