Білорусь після демаршу Росії домовляється про постачання нафти з Казахстаном

Мінськ і Нур-Султан за підсумками переговорів прем’єр-міністрів двох країн Романа Головченко і Аскара Маміна підписали угоду про постачання нафти і нафтопродуктів до Білорусі.

Переговори почалися ще в жовтні 2019 року, але кілька разів припинялися, пише видання RCC.

«Білорусь в пошуках альтернативних Росії джерел нафти для НПЗ «Нафтан», що потрапив під санкції, просунулася в переговорах з Казахстаном», — йдеться у повідомленні. В черговий раз відновити обговорення Мінськ запропонував в травні після введення проти Білорусі санкцій США, під які потрапив один з двох НПЗ країни – «Нафтан».

Поставки через Росію – нафтопроводами Атирау-Самара або «Дружба» – є єдиним варіантом прокачування між Казахстаном і Білоруссю.

Але для цього Мінську необхідно домовитися про транзит з Москвою. Причому Нур-Султан ще минулого року підкреслював, що розв’язувати це питання з Росією Білорусь повинна безпосередньо. Водночас, як заявляв Олександр Лукашенко, Росія виступає проти постачання казахської нафти в республіку.

Передбачається, що після підписання міжурядової угоди переговори про конкретні обсяги і терміни постачання продовжать «національні нафтокомпанії двох країн»: ймовірно, мова йде про «Белнефтехим» і «Казмунайгаз».

При цьому суворою умовою казахської сторони на переговорах була відсутність реекспорту нафтопродуктів, вироблених з поставленої сировини, а саме від такої схеми при переробці російської нафти Білорусь традиційно отримувала основні доходи.

Зараз Мінськ може погодитися на таку вимогу, залишаючи нафтопродукти з санкцій «Нафтан» на внутрішньому ринку з тим, щоб повністю переорієнтувати на експорт обсяги з Мозирського НПЗ.

«Термінал» писав, Росія припинила поставки нафти на найбільший НПЗ Білорусі, який опинився під американськими санкціями.