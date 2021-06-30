Депутати спростили приєднання до газотранспортної системи

На засіданні 30 червня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №4578-1 про внесення змін до низки законів щодо деяких питань приєднання до газотранспортної або газорозподільчої системи, спрямований на спрощення таких приєднань.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Законом пропонується скасувати обов’язковий поділ приєднань на стандартне і нестандартне, спростити приєднання і доступ до мереж, зменшити кількість підстав для відмови в приєднанні. Законом унормовано строки виконання заходів з приєднання.

Змінено підходи з визначення плати за приєднання, яка встановлюватиметься, виходячи з потужності та відстані від місцезнаходження об’єкта.

Крім цього, закон визначає права замовників будівництва або власників об’єктів в питаннях приєднання до газових мереж та передбачає заходи із захисту заявників від протиправних дій та бездіяльності з боку операторів газотранспортної або газорозподільної системи.